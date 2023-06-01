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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.. تعرف على الطرق البديلة

غلق كلى لشارع الأهرام
غلق كلى لشارع الأهرام

قامت محافظة الجيزة، بغلق كلى لشارع الأهرام أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة لتسليم النصف الثانى من أعمال محطة مترو أنفاق المساحة.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء التحويلات المرورية والطرق البديلة التالية:-
- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبوالخير  وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.
- ثم الدخول يساراً بشارع العشرين وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.
- ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.
وتوضح محافظة الجيزة بأن قد تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث ( الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة) لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إستكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات ( الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة).
وفي ذلك الاطار ستقوم محافظة الجيزة باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية " مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 م فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.
وتنوه محافظة الجيزة بان الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى إنتهاء الأعمال.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم لتيسير حركة المرور ومنع الإشغالات بمحيط الأعمال.  

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