أورنچ مصر تطلق أول مقابلات عمل بالذكاء الاصطناعي حصريًا عبر منصة «شغلني»

أعلنت اورنچ مصر، الشركة الرائدة في الابتكار الرقمي وخدمات الاتصالات، عن إطلاق أول تجربة توظيف في مصر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالتعاون الحصري مع منصة «شغلني» المتخصصة في التوظيف الإلكتروني.

تهدف التجربة إلى تحويل عملية التوظيف التقليدية إلى تجربة رقمية ذكية وسهلة تتيح للشباب في مختلف المحافظات التقدم إلى الوظائف المناسبة عبر فروع اورنچ المنتشرة في أنحاء الجمهورية مجانًا وباستخدام أدوات رقمية متطورة.

حلول ذكية تفتح الأبواب أمام آلاف الشباب

تتيح المبادرة للباحثين عن عمل إجراء مقابلات توظيف رقمية متطورة، لتقييم المهارات وتحديد الوظائف الأنسب بدقة وسرعة.

يمكن للمتقدمين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل فروع اورنچ، والحصول على إنترنت مجاني عبر تطبيق MyOrange، ومنه الانتقال مباشرة إلى منصة «شغلني» لاختيار الوظيفة المطلوبة وإجراء المقابلة الافتراضية. وفي حال اجتياز المقابلة بنجاح، ينتقل المرشح إلى المقابلة النهائية في مقر الشركة المتقدمة للوظيفة.

وتضم قائمة الشركات التي تتيح فرص عمل من خلال هذه الخدمة عددًا من كبرى المؤسسات العاملة في السوق المصري، من بينها مجموعة منصور، وشركة مارس، والسويدي إلكتريك، وسان جوبان، وغيرها من الشركات الكبرى التي تتعاون مع منصة «شغلني» لتوفير وظائف حقيقية ومتنوعة للشباب في مختلف القطاعات.

تمكين الشباب وتعزيز العدالة في فرص العمل

تعكس المبادرة رؤية اورنچ مصر في تحقيق العدالة في الوصول إلى الفرص، عبر تسخير التكنولوجيا لتمكين الشباب من مختلف المؤهلات، سواء الجامعية أو الفنية، من الحصول على وظائف لائقة ومناسبة بطرق حديثة وسهلة. كما تدعم المبادرة أهداف الدولة في توسيع قاعدة التشغيل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أحمد العبد: اورنچ شريك في بناء مستقبل الشباب

قال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر «نحن فخورون بهذه الشراكة مع "شغلني"، التي تفتح آفاقًا جديدة لآلاف من الشباب المصري لاستكشاف مستقبلهم المهني، ومن خلال هذه المبادرة، نتيح للشباب وسيلة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم. فتمكين الشباب هو جوهر رسالتنا الوطنية، ودليل التزامنا بدعم الاقتصاد المصري في رحلته نحو التحول الرقمي الشامل».

ومن خلال دمج اورنچ لقدراتها التكنولوجية مع مبادرات اجتماعية مؤثرة، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشركة وطنية تقود الابتكار لخدمة المجتمع.