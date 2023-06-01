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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة صادمة.. الإفراط في تناول الأدوية يسبب كوارث صحية غير متوقعة

الإفراط فى تناول
الإفراط فى تناول الأدوية يسبب كارثة غير متوقعة

أصبح الاعتماد على العقاقير الطبية شائعًا جدًا في الآونة الأخيرة، تتضمن إساءة استخدام الأدوية  التي تُصرَف بوصفة طبية ومع ذلك لا يتوقف إدمان الأدوية على تلك التي يصفها الطبيب،وانما تلك المتاحه في الصيدليات لاستخدام بدون روشتة،ومن ضمن الأخطاء الشائعة، الإفراط في الجرعات ،وكثيرًا من التصرفات مثل تناول المسكنات الموصوفة طبيًا  لأحد الأصدقاء لتخفيف الشعور باللآم التي تصيب المريض ، وصولاً إلى ذلك قد تجد إساءة استخدام الأدوية التي تُصرَف بوصفة طبية اضطرابًا مُستمرًّا وقهريًّا، على الرغم من عواقبها السلبية ووفقاً لموقع"Everyday health" نوضح أهم مخاطر الإفراط في تناول الأدوية.

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دراسة صادمة:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن "الإفراط في تناول الأدوية" يمثل مشكلة صحية كثيرة، ويؤدي إلى نقل الملايين إلى المستشفيات على مستوى العالم بسبب الاستجابات السلبية للأدوية.


وقالت أن الإفراط في تناول الأدوية"، والذي غالبا ما يصف تناول مريض واحد لخمسة عقاقير أو أكثر بشكل منتظم، آخذ في الازدياد، ومن المتوقع أن ينمو مع زيادة متوسط العمر المتوقع وتقدم سكان العالم في العمر فقط، بل الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات يؤدي إلى "زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام".


أشارت إلي استهلاك الأدوية بالنسبة لكبار السن يجعلهم يواجهون أيضًا خطرًا أكبر من الآثار الجانبية الشديدة لأن أكبادهم تصبح أقل كفاءة في التمثيل الغذائي وإزالة الأدوية من مجرى الدم.

 

مخاطر الإفراط في الأدوية:


- يعاني بعض الأشخاص من الحساسية اتجاه مركبات الموجودة في بعض أدوية، وبالتالي يجب استشارة الطبيب لوصف الدواء المناسب الخالي من هذه المركبات، حتى لا تتفاقم أعراض.


- تفقد بعض العقاقير فعاليتها عند تناولها مع عقاقير أخرى، فعلى سبيل المثال، تعمل أدوية تخفيف الاحتقان على رفع ضغط الدم، وهو ما يتعارض مع الأدوية المخصصة لخفض الضغط.


- يتفاقم هذا الخطر عند التفاعلات بين بعض الأدوية يمكن أن تكون ضارة، وأن ما يصل إلى نصف المرضى الذين يتناولون أربعة عقاقير أو أكثر لا يتناولونها كما هو موصوف لهم من قبل الأطباء

- تسبب أضرارا صحية عديدة مثل حدوث خلل في وظائف الكلى ،التوقف عن الاستخدام العشوائي لمسكنات الألم وألا يتم تناولها إلا تحت إشراف طبي.

- تختلف أضرار الإفراط فى استخدام المسكنات حسب نوع المسكن الذي تستخدمه ،تزيد هذه الأدوية من نشاط الدوبامين لتجعل الناس يشعرون بالاسترخاء والسعادة .


- حالات ممنوعة من تناول أكثر من دواء في وقت واحد:

هناك بعض الأشخاص الممنوعون من تناول أكثر من دواء في نفس الوقت ،قد تعرضهم لخطر الإصابة ببعض المضاعفات الصحية، وأبرزهم:

1- الأطفال.

2- كبار السن.

3- مرضى الربو.

4- مرضى النزيف وتجلط الدم.

5- الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التنفس.

6- مرضى الكبد والكلى.

7- مرضى قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

8- المصابين بأمراض الجهاز المناعي.

9- مرضى الصرع.

10- مرضى السكري.

11- المصابين بأمراض القلب.

12- مرضى الضغط المرتفع.

13- المصابين بمرض باركنسون "اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.

14- مرضى النقرس.

health الأخطاء الشائعة استخدام المسكنات الإفراط فى تناول الضغط المرتفع الصحة العالمية تناول الأدوية رفع ضغط الدم متوسط العمر المتوقع مرضى الضغط المرتفع وظائف الكلى منظمة الصحة العالمية

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