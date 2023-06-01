منها موديل بـ 11مليون جنيه| أسعار عائلة BMW M الجديدة 2023 بمصر

ارتفاع جنوني في أسعار السيارات الجديدة لموديلات عام 2023 ، خصوصا بعد التخبطات التي يشهدها سوق السيارات عالميا، بسبب العديد من الأزمات التي أحاطت به منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية، واستمرارية غلق الاستيراد، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار .

وبالتالي ذلك أثر علي أسعار السيارات الجديدة المتوافرة من موديلات 2023 ومنها مجموعة سيارات M الرياضية المنتجة من قبل الشركة البافارية الألمانية بي إم دبليو، حيث وصل سعر احدي طرازاتها الي 11 مليون جنيه .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أحدث أسعار مجموعة سيارات M الرياضية موديل 2023 من بي إم دبليو :

1- بي إم دبليو M235i XDrive

تحتوي سيارة بي إم دبليو M235i XDrive موديل 2023 علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع سيارة بي إم دبليو M235i XDrive من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانيةن وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، و تنتج 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

بي إم دبليو M235i XDrive

- سعر بي إم دبليو M235i XDrive

تتواجد سيارة بي إم دبليو M235i XDrive موديل 2023 بسوق السيارات المصري فئة واحدة سعرها 3 مليون و50 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و530 ألف جنيه، بزيادة 520 ألف جنيه.

2- بي إم دبليو M340i XDrive LCI

تتسارع سيارة بي إم دبليو M340i XDrive LCI موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك بي إم دبليو M340i XDrive LCI من الوقود 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 500 نيوتن/متر، ويلص سعة خزان وقودها الي 59 لتر، وتنتج قوة 375 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 280 كم/ساعة .

بي إم دبليو M340i XDrive LCI

- سعر بي إم دبليو M340i XDrive LCI

الفئة الأولي تباع بسعر 4 مليون و200 ألف جنيه، بدلاً من 3 مليون و470 ألف جنيه، بزيادة 730 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 6 مليون و600 ألف جنيه، بدلاً من 5 مليون و500 ألف جنيه، بزيادة مليون و100 ألف.

الفئة الثالثة تباع بسعر 7 مليون و500 ألف جنيه، بدلاً من 6 مليون و250 ألف، بزيادة مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تابع بسعر 7 مليون و800 ألف جنيه.

3- بي إم دبليو M440i xDrive

تستخدم سيارة بي إم دبليو M440i xDrive موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتحصل علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج بي إم دبليو M440i xDrive قوة تصل الي 387 حصان.

بي إم دبليو M440i xDrive

- سعر بي إم دبليو M440i xDrive

سعر بي إم دبليو M440i xDrive الفئة الأولي وصل مليون و40 ألف جنيه.

سعر بي إم دبليو M440i xDrive الفئة الثانية وصل الي 6 مليون و660 ألف جنيه، بدلاً من 5 مليون و550 الف، بزيادة مليون و110 ألف جنيه.

سعر بي إم دبليو M440i xDrive الفئة الثالثة وصل الي 7 مليون و560 ألف، بدلاً من 6 مليون و300 ألف، بزيادة مليون و260 ألف.

سعر بي إم دبليو M440i xDrive الفئة الرابعة وصل الي 7 مليون و860 ألف جنيه .

4- بي إم دبليو M5 Competition

تحتاج سيارة بي إم دبليو M5 Competition من الوقود الي 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية، بفضل محركه الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتستخدم سيارة بي إم دبليو M5 Competition ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتنتج قوة 170 حصان وتصل سرعتها القصوى الي 226 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 250 نيوتن/مترن وسعة خزان وقدها وصلت الي 66 لتر .

بي إم دبليو M5 Competition

- سعر بي إم دبليو M5 Competition

تأتي سيارة بي إم دبليو M5 Competition موديل 2023 في مصر بفئة واحدة سعرها 9 مليون و720 ألف، بدلاً من 7 مليون و100 ألف، بزيادة 2 مليون و620 ألف.



5- بي إم دبليو M850

تستمد سيارة بي إم دبليو M850 موديل 2023 الكوبيه قوتها من 8 سلندر محرك سعة 4400 سي سي تيربو وتنقل القوة الي العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعين وتخرج قوة 625 حصان.

بي إم دبليو M850

- سعر بي إم دبليو M850

يبلغ سعر سيارة M850 الكوبيه الفئة الأولي 8 مليون و400 ألف جنيه، بدلاً من 7 مليون جنيه، بزيادة مليون و400 ألف جنيه.

يبلغ سعر سيارة M850 الكوبيه الفئة الثانية 8 مليون و650 ألف جنيه، بدلاً من 7 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة مليون و450 ألف جنيه.

يبلغ سعر سيارة M850 الفئة الثالثة 11 مليون و520 ألف، بدلاً من 9 مليون و600 ألف، بزيادة مليون و920 ألف جنيه.