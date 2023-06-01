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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد يوجه اعتذاره لـ محمود حميدة: متأكد إنك مكنتش تعرف

صدى البلد

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان نجاح كبير لفيلم "شوجر دادي" في السعودية.. وبيومي فؤاد يعتذر لمحمود حميدة.

ووفقا للتقرير، قال الفنان بيومي فؤاد، إنه سعيد بالتمثيل مع ليلي علوي، معقبا: “أد أيه إنسانة جميلة وحقيقية.. وحبينا نغير من منطلق أن لا شيء يستمر على حاله.. ولكن كنت حريصا أن شخصية الأب فى الفيلم يرجع تاني لبيته.. مهما يحدث تطورات فى العلاقة أو خلل”.

وتحدث عن تفاصيل تصريحه، حيث أنه عاتب منتج فيلم “مطرح مطروح”، قائلا إنه كان المرشح الأول لبطولة الفيلم قبل الفنان محمود حميدة، ما أثار استياء الفنان الآخر بدوره، معقبا: “بقوله متزعلش أنت نجم كبير، وأنت رجل لديك مبادئ وقيم وفنان حقيقي.. علشان كدا أصريت أني مبلغكش.. وكنت متأكد أنك مكنتش تعرف”.

ومن جانبها، قالت الفنانة ليلى علوي “فيلم شوجر دادي هو موقف وحكاية حقيقية تحدث لنا ولعائلات كثيرة جدا”.

فيلم شوجر دادي بيومي فؤاد محمود حميدة مطرح مطروح الفنان محمود حميدة

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