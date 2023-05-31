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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شوجر دادي يتصدر شباك تذاكر السينمات السعودية

شوجر دادي
شوجر دادي

تمكن فيلم شوجر دادي من بطولة الفنانة ليلي علوي والفنان بيومي فؤاد من تصدر شباك تذاكر السينمات السعودية الأسبوع الماضي . 

واحتل فيلم شوجر دادي المركز الأول من حيث الإيرادات في مختلف السينمات السعودية، بعد طرحه بأسبوع واحد فقط، ليزيح فيلم Fast X من الصدارة . 

أحدث الفيلم 
 

تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

 

 

أبطال الفيلم

 

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.
عودة تامر هجرس

يمثل فيلم شوجر دادى عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.
 

يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية .

الجدير بالذكر ان فيلم شوجر دادي يحتفظ بالصدارة في شباك التذاكر بالسينمات المصرية منذ طرحه الايام الماضية متفوقا علي افلام عديدة مثل يوم 13 وهارلي وابن الحاج أحمد وبعد الشر ورهبه

شوجر دادي الراقصة جوهرة السعودية الفنانة ليلى علوى الفنان بيومي فؤاد تامر هجرس حمدي الميرغني فيلم ماما حامل فيلم Fast X فيلم شوجر دادي

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