جيش الاحتلال يعترف بالفشل أمام سلاح حزب الله

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادرها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في التعامل مع مسيرات حزب الله ، حيث قالت : الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله والانشغال في هدم المنازل يزيد الخطر على الجنود.

كما قال ضابط إسرائيلي رفيع للصحيفة ذاتها أن تهديد المسيرات بجنوب لبنان تطور حيث تعاملت القوات مع مئات منها خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف الضابط الإسرائيلي : التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة يعد تحديا بالغ الأهمية.

كما أشارت هآرتس نقلا عن شهادات ميدانية إلى أن جزء محوري من نشاط إسرائيل بجنوب لبنان لا يركز على القتال المباشر بل على الهدم الممنهج.

وصرح قائد في الجيش الإسرائيلي - بحسب الصحيفة ذاتها - : نحن لا نتحدث عن تدمير بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان بل ندمر كل شيء.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعاتي يواصل تدمير بنى تحتية لحزب الله في منطقة خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.

