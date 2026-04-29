الإستخبارات الإسرائيلية تحذر : حياة الرئيس اللبناني في خطر

أكدت ‏الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن المفاوضات التي يديرها رئيس لبنان العماد جوزاف عون مع إسرائيل تضع حياته بخطر.

ووفق تقارير إعلامية؛ فقد شددت ‏الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على أن نزع سلاح حزب الله هو هدف طويل الأمد.

ومنذ قليل ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بمسيرة أطلقها حزب الله حيث انفجرت قرب قوات الجيش جنوب خط الدفاع المتقدم بجنوب لبنان.

كما زعم جيش الاحتلال مقتل 3 عناصر من حزب الله في قصف لسلاح الجو بعد رصدهم شمالي خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد من المسيرات التي أطلقها حزب الله انفجرت قرب القوات جنوب خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان.





فيما نقلت صحيفة هآرتس عن قائد في الجيش الإسرائيلي القول : نحن لا نتحدث عن تدمير بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان بل ندمر كل شيء.

وفيما يتعلق بإيران ؛ كشفت ‏الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنجزء من منظومة صواريخ إيران الباليستية أُعيد تأهيله.