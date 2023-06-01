عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السفير الكازاخي لوزير الأوقاف: مسجد الظاهر بيبرس سيكون مقصدنا السياحي بعد افتتاحه

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة اليوم الخميس ، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك للإعداد لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة الأحد القادم، بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره.


وخلال اللقاء أبدى السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة انبهاره وإعجابه بما تم من عمارة وتطوير للمساجد بجمهورية مصر العربية في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي يشهد بها القاصي والداني ، مثمنًا هذ الأعمال والجهود العظيمة للدولة المصرية ، مؤكدًا أن مسجد الظاهر بيبرس سيكون مقصدنا السياحي الأول بعد افتتاحه، مثمنًا جهود وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في تطوير المسجد.


جدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، حيث شرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ - 1266م وظلت الشعائر تُقام فيه فترة طويلة ، ثم أغلق فترة لأجل التطوير حتى تم تطويره ، وسيتم افتتاحه بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم ، ويشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكلا الدولتين الشقيقتين مصر وكازاخستان.


ويعتبر مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويشكل مسجد الظاهر بيبرس تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي ، وصحن المسجد محاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة ، وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون ، ويبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار ، وللمسجد 3 بوابات رئيسية بارزة عن الواجهات الثلاث عدا الواجهة الجنوبية الشرقية ، وإجمالي مساحة المسجد بالخندق والسور المحيط به نحو  18 ألف متر مسطح ، وإجمالي مساحة المسجد فقط حوالي 11 ألف متر مسطح.

وزير الاوقاف سفير كازاخستان وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة الرئيس السيسي مسجد الظاهر بيبرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

ترشيحاتنا

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

انتظام حركة الملاحة الجوية في المطارات دون التأثر بحالة الطقس السيئ

دعاء المطر الشديد والعواصف الترابية.. اللهم لا تقتلنا بغضب ولا تهلكنا بعذابك

وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط الإنتاج بالشركات وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع

وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ