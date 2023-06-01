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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله حيمود يعود للملعب لمواجهة الأهلي بعد شفاه

الوداد
الوداد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن عودة عبدالله حيمود لاعب الوداد  للملعب بعد شفاه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن :"تقارير مغربية: عبد الله حيمود لاعب الوداد تماثل للشفاء بشكل كامل ورافق بعثة فريقه إلى القاهرة لمواجهة الأهلي".

 

كشفت تقارير صحفية، عن تزايد حظوظ عبد الله حيمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، في المشاركة أمام النادي الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.

وقال موقع "لو 360 سبورت" المغربي: " سفين فاندنبروك، مدرب فريق الوداد، تلقى خبرا سارا بخصوص عبد الله حيمود".

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