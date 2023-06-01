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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يستفيد منه 2000 معلم| إنطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس قريباً

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إلتقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بالدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، حيث ناقشا مستجدات التعاون في مجال بناء قدرات المعلمين وتنمية مهاراتهم لمواكبة تطورات تطبيقات التكنولوجيا، واستثمارها في تطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى المغرب، والوفد المرافق للوزير، والدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو وعدد من مديري الإدارات بالمنظمة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة مقر الإيسيسكو، مثمنا الدور الذي تقوم به المنظمة لدعم جهود دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وحرصها على المساهمة في تحديث الاستراتيجيات التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور المالك حرص المنظمة على مواصلة التعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، منوها برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام الإيسيسكو للشباب، والذي سيشهد إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة لشباب العالم الإسلامي يتم تنفيذها على مدار عام كامل من تاريخ الإطلاق، والذي سيكون في احتفالية دولية كبرى بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.   

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو ومصر في مجال التعليم، وفي مقدمتها مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، الذي سيستفيد منه 2000 معلم ومعلمة في عدد من المحافظات المصرية، وتنطلق مرحلته الأولى قريبا، وتنفذه الإيسيسكو بالتعاون مع الوزارة في مجال تدريب المعلمين، كما تم بحث تنفيذ مشروع الإيسيسكو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المدارس المصرية.  

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الإيسيسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين.

وعقب ذلك، اصطحب الدكتور المالك الدكتور رضا حجازي في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، حيث أبدى الدكتور رضا حجازي إعجابه بما يقدمه هذا الصرح العلمي الكبير من معلومات ثرية حول سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، باستخدام أحدث تقنيات العرض.

وزير التربية والتعليم رضا حجازى إيسيسكو الرباط

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