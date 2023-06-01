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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حافظ على حياتك.. نصائح هامة من المرور للقيادة الآمنة خلال العاصفة الترابية

صدى البلد

تقدم الإدارة العامة للمرور عدة نصائح لقائدي السيارات للقيادة في العاصفة الترابية على الطرق الصحراوية خاصة حفاظا على سلامة أرواحهم بعد سقوط لوحات إعلانية ضخمة واشجار في عدة مناطق. 

 

نصائح المرور للسائقين لقيادة آمنة أثناء العواصف الترابية: 

 

  • السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة

 

  • استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب

 

  • عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

 

  • الالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق

 

  • استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية

 

  • التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

 

  • عدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية

 

  • والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ركن السيارات أسفل العقارات الآيلة للسقوط والأشجار

 

  • احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

 

  • شغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

 

  • تفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

 

  • غلق زجاج السيارة.. احرص على غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

 

  • تأكد من أن ماسحات الزجاج تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

 

 

  • التوقف عن القيادة إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.
قيادة آمنة أثناء العواصف الترابية العاصفة الترابية الطرق الصحراوية غلق زجاج السيارة اللافتات الإعلانية الادارة العامة للمرور

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