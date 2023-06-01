أستاذ علم الاجتماع تشرح الفرق بين ابن الناس وأولاد الأصول

أكدت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع، أن ولاد الناس مصطلح معروف قديمها كاناو يعرفون عن طريق النسب لعائلة كبيرة أو ما يمتلكونه من عقارات أو أراضي.

وقالت هند فؤاد، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد، تقديم الإعلامية ”مايا الشربيني"، أنه مع عوامل التغيرات الكبيرة من الثورات والهجرات أثر على هذا المفهوم وأصبح مفهوم "ولاد الناس بمفاهيم جديدة، منها هو من لديه ممتلكات من أموال وعقارات.

يتعاملون باحترام ورقي

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن هناك فرق بين “ولاد الناس”، و “ولاد الأصول”، معلقة “ولاد الأصول لهم تعامل مميز، ويتعاملون بأحترام ورقي، أما أبن الناس قد يكون لديه تعامل سيئ”.