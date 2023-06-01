النبات الأزرق .. مشروب الأغنياء  فوائده مذهلة ويمكن زراعته فوق السطح

الشاي الأزرق، هو أحد أنواع الشاي ويتميز بعدم احتوائه على مادة الكافيين، وهو نوع من النباتات يتميز بلونه الأزرق من الممكن زراعته فوق أسطح المنازل او في الحقول ، وهو نبات صيفي ينتج طول الصيف ويتوقف عن الانتاج في الشتاء ، والشجرة الواحدة منه تنتج ما يعادل 200 كوب شاي ، ويتم استخدام زهوره فريش او مجففة ، وهو غير متداول كثيرا في السوق المصري .. وهو مرتفع حيث يبلغ سعر الكيلو ٦ الاف جنيه ليصبح بذلك مشروب الأغنياء ..



هذا النوع من الشاي قام بزراعته مواطن بمدينة الصالحية، بمحافظة الشرقية، فوق سطح منزله بعدما حصل علي بذوره من أحد اصدقائه القادم من خارج البلاد.

نستعرض معلومات اكثر عن هذا النبات الأزرق وفوائده وفقاً لموقع Food today



فوائد النبات الأزرق:

-يساعد على النوم العميق

- تحسين الحالة المزاجية

-يقلل من حالات التوتر والقلق

- يحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية بجانب مواد طبيعية أخرى

-يقلل من ضغط الدم المرتفع لأنه مدر للبول

-يساعد على خفض مستوى سكر الدم ويقي من الإصابة بأمراض دهون الكبد

-يحتوي أيضا على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة للجهاز المناعي مثل باقي أنواع الشاي ولكنه أكثر فائدة لعدم احتوائه على الكافيين.



أضراره علي الصحة:

وبالرغم من كل هذه الفوائد الصحية إلا أن له أضرارا يجب أن نأخذها في الاعتبار :

⁃ لا ينصح بتناول الشاي الأزرق بكثرة لما له من تأثير مهدئ والذي قد يؤثر على العمل اليومي

⁃ الشاي الأزرق، يحتوي على صبغات عديدة قد تضر بالكبد عند الإسراف في تناوله

⁃ ينصح بتناول الشاي الأزرق بمعدل كوب واحد فقط يوميا للحصول على فائدته وتجنب الضرر الناجم عنه

- لا ينصح باستخدامه في حالات النحافة ومرضى الضغط المنخفض.



طريقة تحضيره:

طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وهى كالاتي :

يتم نقعه في الماء الساخن مع التقليب الخفيف لاستخراج فوائده والحصول على اللون الأزرق الرائع المريح للأعصاب، بجانب أنه مذاقه مميز ولطيف على الفم والحلق، ويقارب طعم الشاي الأخضر ولكن بدون مرارة.

معلومات عن النبات الأزرق:



الشاي الأزرق من النباتات العشبية المزهرة مستديمة الخضرة وسريعة النمو واسمها العلمي هو Clitoria Ternatea ويعتبر موطنها الأصلي هو مناطق جنوب شرق آسيا ومنها انتشرت زراعته في جميع أنحاء العالم، وأفضل وقت لزراعته، في بداية فصل الربيع، مع بداية ارتفاع درجة الحرارة.

الشجرة الواحدة من الشاي الأزرق يبلغ طولها نحو 3 أمتار، وقطرها يبلغ 5 سنتيمترات، ويكون زهرة تشبه الفراشة ولونها ما بين الأزرق والأرجواني ، ومن الممكن زراعته في أرض مستديمة، أو في قصاري ملائمة أعلى أسطح المنازل.

الشاي الأرزق هو نبات متسلق، ونموه سريع وذات شجرة معمرة، ومن الممكن الحصول على الإنتاج بعد شهر ونصف من زراعة البذور، ويستمر في الإنتاج طول فصل الصيف، حتى بداية فصل الخريف، ويتوقف عن الإنتاج في فصل الشتاء، ومع حلول فصل الربيع، تبدأ الشجرة في تجديد نفسها مرة أخرى.



هذا الشاي متداول في الأسواق بالبلاد العربية، منها المملكة العربية السعودية، ويبلغ سعر الـ20 جراما، 12 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 120 جنيها مصريا تقريبا، ويبلغ سعر الكيلو 6000.