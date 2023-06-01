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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار وكيان الخيرية يوقعان بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية

ناصف... و عوض يوقعان
ناصف... و عوض يوقعان بروتوكول تعاون ذاتي

في إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من أجل خدمة المجتمع ، والقضاء  على الأمية، والارتقاء بالمواطن المصري  ، وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون ذاتي مع تهاني عوض رئيس مجلس إدارة جمعية كيان الخيرية لتنمية المجتمع، وذلك يوم  الخميس الموافق 1/ 6/ 2023 بديوان عام الهيئة.


وأكد ناصف أن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة، لذا يجب التشبيك والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتعاون معها من أجل الارتقاء بالإنسان المصري.


وأضاف  بأن  لدينا 40 ألف جمعية تم توفيق أوضاعها من الجمعيات الأهلية دورها الاجتماعي مهم ،قادرة لوحدها على حل مشكلة الأمية خلال سنوات قليلة.

 
وأوضح  أن  منظومة الإصلاح يجب أن تأتي بشكل كلي ، كما رسمها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من خلال رؤيته التي تبلورت في المبادرات الرئاسية التي تأتي في مقدمها مبادرة حياة كريمة التي تجوب القرى والكفور، والعزب والنجوع، وكذلك 100 مليون صحة وتكافل وكرامة.


كما أكد  بأن دور الهيئة هو تقويم الخدمة ( عقد امتحانات - تدريب - استخراج شهادات )،وأن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت ، وان العالم لا ينتظرنا طويلاً ، فيجب تضافر جميع الجهود ، من أجل إحداث تنمية حقيقية في الوطن.


حضر توقيع البروتوكول: إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة وماجدة خليل مدير وحدة البروتوكولات وعبد الله محمد مدير عام فرع الهيئة بالإسكندرية وكريمة إبراهيم العلاقات العامة بالإسكندرية وعبد القادر صلاح عضو مجلس إدارة الجمعية وهشام فهيم التوثيق الفوتوغرافي.

استخراج شهادات الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الجهاز التنفيذي للهيئة العامة 100 مليون صحة Jobs Education

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