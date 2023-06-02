مصطفى عسل يلحق بعلي فرج في نهائي الجونة الدولية للإسكواش

صعد مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي، لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش والمقامة خلال الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري.

وتأهل "عسل" للمباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-8، 11-8، 14-16، 6-11، 11-2"، في لقاء ماراثوني استمر لـ109 دقيقة من اللعب.

ليضرب مصطفى عسل موعدًا مع مواطنه ونجم نادي وادي دجلة علي فرج والذي صعد للنهائي بعد تغلبه على البيروفي "دييجو إلياس".

واستهل لاعب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على زميله يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2 في دور الـ32، ثم الفوز على الويلزي "جويل ماكين" بنتيجة 3-0 في ثمن النهائي، قبل أن يفوز على مواطنه ونجم وادي دجلة مازن هشام بثلاثية نظيفة.

الجدير بالذكر، أن مصطفى عسل هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على النيوزيلاندي "بول كول".