أحمد الطيب : رمضان صبحي لن ينجح مع الزمالك وكهرباء أفضل لاعب في مصر

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أنه ليس مع انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لأنه لن ينجح.



وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن رمضان صبحي لاعب فردي ولن يفيد الزمالك في حال انضمامه إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".



وتابع:" رمضان صبحي" افتقد المساندة الإعلامية منذ رحيله عن الأهلي واللاعب لن ينجح حال انضمامه للزمالك ".



وأكد أحمد الطيب أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.



وقال :" تألق كهربا مع النادي الأهلي مكسب كبير منذ عودته من فترة الإيقاف وكهربا يعيش أفضل فتراته الفنية في الوقت الحالي".

وتابع:" من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا "بمساعدة الغيـر".