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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف قيد نهائي |أزمة كبرى في الزمالك وشيكابالا كلمة السر

صدى البلد

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أزمة كبرى في الزمالك خلال الفترة الحالية مشددا أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرار جديد ضد النادي يوم ١ مايو الماضي .

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن المحكمة الرياضية قرر فرض عقوبه علي الزمابك بشأن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك بسبب انضمامه في السابق لفريق سبورتينج لشبونه 

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وأضاف مدحت شلبي أن الغرامة منذ ١٥ عام كانت ٥٠٠ الف دولار ولكن الزمالك قام بالاستئناف والتاجيل حتي أصبح المبلغ اليوم مليون ونصف دولار مشددا أن القرار الزم الزمالك.بالدفع خلال ٣٠ يوم من تسلم إخطار القرار .

واضاف مدحت شلبي أن في حال تأخر الزمالك عن السداد سيتم إيقاف القيد نهائيا عم الزمالك و خصم نقاط من الموسم الجاري والمقبل.

الأهلى الاعلامي مدحت شلبي الزمالك المحكمة الرياضية سبورتينج لشبونة

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