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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر قبل نهائي أفريقيا

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاه كبير داخل النادي الأهلي لتمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

 

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"هناك  استقرار دخل لجنة التخطيط بنادى الأهلى على تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر بعقد جديد عقب نهائى إفريقيا.

 

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وأضاف:" إدارة الأهلى تسعى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسمين خاصةً أن عقده ينتهى فى الموسم المقبل بجانب إبعاده عن إغراءات أندية الخليج بعد تلقيه عرضا مغريا من نادى الجزيرة الإماراتى بالإضافة إلى عرض سعودي آخر ".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا علي ملعب استاد القاهرة 

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