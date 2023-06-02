لابورتا: رحيل ألبا ساعد برشلونة "ماليا"

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن جوردي ألبا، ظهير أيسر الفريق، ساهم في مساعدة النادي "اقتصاديا" بقرار رحيله عن النادي الكتالوني.



وكان نادي برشلونة أعلن مؤخرا توصله لاتفاق مع جوردي ألبا لإنهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وقبل عام كامل من انتهاء عقده.



وقال لابورتا خلال مؤتمر وداع جوردي ألبا:" رحيل جوردي ألبا ساعد نادي برشلونة ماليًا".



وأضاف:" جوردي ألبا تخلى عن جزء مهم من عقده، والذي يستحق الحصول عليه".



وتابع:" جوردي ألبا لاعب محبوب من الجميع، إنه أحد نتاج أكاديمية برشلونة، وهو أسطورة عظيمة لنادينا".

يذكر أن نادي برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني 2022-2023، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.