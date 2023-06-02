طلب إحاطة بسبب سقوط لافتات الإعلانات على الطرق والكباري

تقدم النائب الدكتور/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسئولاً مسئولية مباشرة عن "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" ؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠.



وقال البياضي في طلبه فوجئنا يوم الخميس الموافق ١-٦-٢٠٢٣ أن عاصفة ترابية استمرت ربع ساعة (بحسب تقرير هيئة الأرصاد المصرية) أدت إلى سقوط عدد كبير جداً من لافتات الإعلانات على الكثير من الكباري و الطرق العامة في مناطق متنوعة في البلاد ، مما تسبب في وفاة و إصابة عدداً من المواطنين و في الكثير من التلفيات في السيارات و الممتلكات" .



و تساءل النائب في طلب الإحاطة عن الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان السلامة الهندسية لهذه اللافتات التي تم التصريح بتركيبها، و عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسئولين عن تركيب هده اللافتات، سواء الشركات التي قامت بتركيبها أو المسئولين الذين صرحوا بذلك.