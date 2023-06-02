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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بسبب سقوط لافتات الإعلانات على الطرق والكباري

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب الدكتور/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسئولاً مسئولية مباشرة عن "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" ؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم  ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠.


وقال البياضي في طلبه فوجئنا يوم الخميس الموافق ١-٦-٢٠٢٣ أن عاصفة ترابية استمرت ربع ساعة (بحسب تقرير هيئة الأرصاد المصرية) أدت إلى سقوط عدد كبير جداً من لافتات الإعلانات على الكثير  من الكباري و الطرق العامة في مناطق متنوعة في البلاد ، مما تسبب في وفاة و إصابة عدداً من المواطنين و في الكثير من التلفيات في السيارات و الممتلكات" .


و تساءل النائب في طلب الإحاطة عن الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان السلامة الهندسية  لهذه اللافتات التي تم التصريح بتركيبها،  و عن الإجراءات التي تم اتخاذها  لمحاسبة  المسئولين عن تركيب هده اللافتات، سواء الشركات التي قامت بتركيبها أو المسئولين الذين صرحوا بذلك.

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