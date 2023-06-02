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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكوليرا تتفشى في دولة أفريقية .. كيف نواجه خطورتها وتمنع انتقالها للبلاد

تفشي الكوليرا
تفشي الكوليرا

أكدت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أكثر من 230 حالة إصابة بمرض الكوليرا تم تسجيلها في مقاطعة جنوب كيفو خلال أسبوع واحد فقط، مما يزيد المخاوف من انتشار المرض بشكل سريع في المنطقة.

انتشار الكوليرا في الكونغو

وفقًا للتقارير، فقد تسبب المرض في وفاة خمسة أشخاص حتى الآن، وهو مرض ينتقل عن طريق المياه الملوثة والأغذية الملوثة.

وأعرب جاي مولينجانيا، مدير المستشفى العام المرجعي الإقليمي في بوكافو، عن قلقه من تفشي المرض وقال: "الكوليرا مرض يصيب الأيدي القذرة".

وتعمل المستشفيات في المنطقة على تعزيز النظافة والتوعية بأهمية غسل اليدين وتحسين جودة الأغذية في محاولة للحد من انتشار المرض. 

ومع ذلك، تحذر السلطات من أن المرض قد ينتشر بشكل أسرع إذا لم تتمكن المساعدة من الوصول إلى المنطقة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تعرضت لعدة تفشيات لمرض الكوليرا في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب تعزيز جهود الوقاية والرصد والعلاج لحماية السكان من هذا المرض الخطير.

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إجراءات للحد من انتشار الكوليرا

هناك بعض الخطوات التي حال اتباعها يمكن تحد من انتشار مرض الكوليرا، وهي :

تعزيز النظافة الشخصية: ينبغي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وخاصةً قبل تناول الطعام، وكذلك بعد استخدام الحمام أو التعامل مع المواد القذرة.

تقديم تدريبات توعوية: يجب توعية الناس حول طرق الوقاية من المرض، وتوضيح مخاطر تناول المياه غير النظيفة والأغذية الملوثة.

 تحسين جودة المياه: يجب تنقية المياه المستخدمة للشرب والتأكد من نظافتها، وتوفير مصادر مياه نظيفة للمناطق المتأثرة.

تحسين جودة الأغذية: ينبغي التأكد من نظافة الأغذية، وتجنب تناول الأطعمة الملوثة والفاسدة.

توفير العلاج: يجب علاج المرضى المصابين بمرض الكوليرا بشكل فوري، وتوفير الأدوية والعلاج اللازم لهم.

التبليغ السريع: يجب الإعلام السريع عن أي حالات مشتبه بها أو مؤكدة لمرض الكوليرا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض.

التخطيط الاستراتيجي: يجب تطوير خطط واستراتيجيات للتعامل مع حالات انتشار المرض، وتحديد الموارد اللازمة لتطبيقها بفاعلية.

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