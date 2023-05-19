تنتشر في 43 دولة .. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بسبب الكوليرا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مليار شخص في 43 بلداً مهددون بالإصابة بالكوليرا، وأوضحت أنه برغم إمكان وقف العدوى، فإن الموارد الضرورية لذلك تعاني نقصاً شديداً، حسبما نقلت رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التوقعات قاتمة وسط مساعيها للحصول على 640 مليون دولار لمكافحة العدوى، لكنها أضافت أنه كلما تأخر الوقت لتصعيد المعركة أصبح الوضع أسوأ.

وكشف هنري غراي، المسؤول في الوكالة عن الاستجابة العالمية للكوليرا، أن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن مليار شخص في 43 بلداً يواجهون خطر الإصابة بالكوليرا.

منذ مطلع العام سجل 24 بلداً إصابات بالكوليرا مقارنة بـ15 بلداً بحلول منتصف مايو/آيار العام الماضي.