انطلاق قافلة لـ حياة كريمة للكشف على 900 مواطن في نجع حمادى

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن قافلة مديرية الصحة، نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨٨٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٢٤ حالة طب أطفال، ٢٠٧ حالة أمراض باطنة، ١٧٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٩٢ طب وجراحة الفم والأسنان، ٧١ حالة أمراض نساء وتوليد، ٦٩ حالة جراحة عامة، ٤٨ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٧٩ حالة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إن القافلة الطبية قدمت خدمات طبية و أشعة وتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما قدمت القافلة خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.