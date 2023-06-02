عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة لـ حياة كريمة للكشف على 900 مواطن في نجع حمادى

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن قافلة مديرية الصحة، نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨٨٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٢٤ حالة طب أطفال، ٢٠٧ حالة أمراض باطنة، ١٧٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٩٢ طب وجراحة الفم والأسنان، ٧١ حالة أمراض نساء وتوليد، ٦٩ حالة جراحة عامة، ٤٨ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٧٩ حالة.

أهالي محافظة قنا يستغيثون من غلق مستشفى الرمد منذ 2014

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
‏‪ ‬
و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إن القافلة الطبية قدمت خدمات طبية و أشعة وتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما قدمت القافلة خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.

قنا مديرية الصحة قرية الشاورية حياة كريمة نجع حمادى الخدمات الطبية المستشفيات الزيادة السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

أنا واحدة وش فقر.. مواجهة ساخنة بين حورية فرغلي ونزار الفارس.. تفاصيل

السيسي لـ جيل بايدن: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع أمريكا

لمسي للراقصة لا يفسد الوضوء | أحمد كريمة يرد على تصريح صادم

مواقع أثرية ومتاحف تطبق نظام الدفع بالكروت البنكية لشراء تذاكر الدخول

بكري: عبد الناصر راهن على عدم انكسار الشعب المصري رغم الصعاب

الكرملين الروسي: لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ