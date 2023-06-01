نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بقوص

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة، الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وأشرف أبوالقاسم، رئيس وحدة استرداد الأراضى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع نائب محافظ قنا ، لشرح تفصيلى عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيداً بمستوى الخدمات والإعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

وعقد نائب محافظ قنا ، اجتماعا مع مسئولي ملف التقنين بالمركز ، للتعرف علي آخر مستجدات موقف التقنين.

كما تابع نائب المحافظ ، إجراءات تنفيذ قانون المحال العامة بهدف ترخيص جميع المحلات بالمدن والقرى، موجهاً بإنذار جميع المحلات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.