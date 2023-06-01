نائب محافظ قنا يبحث آليات التنفيذ مع وفد مشروع التنمية الحضارية «حيّنا»

استقبل الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، وفد السفارة السويسرية المشرف علي تنفيذ مشروعات التعاون السويسرى في محافظة قنا، ومنها مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتي الحميدات و المعنا بمدينة قنا.

جاء على رأس الوفد السويسرى مارك الكسندر جراف، مدير برنامج التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO ، وميخيل هراري، نائب مدير التعاون الانمائي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، وإيمان رضوان، مدير برامج بالسفارة ، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حامد حجازى، المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال نائب محافظ قنا، إن مشروع "حيّنا " يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة لكونه مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، ويتمثل الهدف العام للمشروع فى "تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة".

وأضاف نائب محافظ قنا ، بأن مشروع "حيّنا"، يعمل علي توفير آلية مناسبة للسياق المحلي المصري، لإعادة ترتيب وإدارة الأراضي على النحو الذي يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، تستثمر الوفرات والموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعي في المناطق.

و أكد عمر، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأولي بالرعاية وتحسين الظروف المعيشية لهم، علاوة على ذلك تنفيذ مشروع يحقق بناء قدرات وتأهيل العاملين بالإدارات المحلية للتعامل بشكل كفء مع البرنامج و إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.

و أوضح الدكتور حامد حجازى، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأن المشروع يهدف إلى وقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة وكذلك عمل مخطط تفصيلي يُراعي فيه كافة الابعاد والمعايير الفنية والقانونية.

استعرض عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، خلال الاجتماع ما تم انجازه من حصر الأراضي الزراعية و المبانى والمنشآت والرفع المساحى و فحص الملكيات، وما تم إنجازه بخصوص دراسة السمات الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة المجتمعية بالمشروع ونظم وأدوات توثيق مشروع حينا.

