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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف في مدينة قفط

رصف شوارع قفط
رصف شوارع قفط

قام  اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلدورات الرصيف والإنترلوك التي تجري بعدد من شوارع مدينة قفط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه ورافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

استهل محافظ قنا ، جولته بتفقد أعمال طبقة الأساس"التربة الزلطية" الخاصة بشارع المحطة بمركز قفط بطول 1250 متر وعرض 24 متر تقريبا، كما أطلع علي أعمال الرصف التي تمت بشارع مصطفي كامل بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا.

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وتابع محافظ قنا ، سير العمل بتركيب بلاط الإنترلوك الذي يجرى تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية من شارع الانصاري، موضحاً أن الشوارع الرئيسية سيتم رصفها بينما سيتم تركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية فقط وذلك لإضفاء الشكل الحضاري على شوارع المدينة.

وأكد محافظ قنا ، بأنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، مشيراً إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح محافظ قنا ، بأن أعضاء اللجنة المختصة بإستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سوف يتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة، وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأضاف الداودي  أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر ان شوارع مدينه قفط لم تشهد أعمال رصف لأكثر من 18 عاما ، نتيجة توقف الأعمال في مشروع الصرف الصحي بالمدينة ، ولكن بعد دخول مشروع الصرف الصحي بالمدينة ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظه قنا، تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه تجريبيا للعمل وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشوارع المدينة ويجري حالياً أعمال الرصف وتركيب البلدورات للأرصفة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وضع حجر أساس مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا


 

قنا اعمال الرصف مدينة قفط الخطة الاستثمارية التربة الزلطية البنية التحتية

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