محلي قوص: تقديم أكثر من 35500 ألف خدمة طبية «تشخيصية وعلاجية» خلال مايو

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، إن الإدارة الصحية قدمت خلال شهر مايو الجارى، حزمة من الخدمات الطبية لأهالي المدينة وأهالي القري التابعة لها تجاوزت 35 ألف و500 خدمة طبية "تشخيصية وعلاجية".



جاء ذلك فى بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تضمن عرض إنجازات و أنشطة عدد من الإدارات الحكومية الواقعة بنطاق الوحدة المحلية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن حزمة الخدمات تضمنت توقيع الكشف علي 3349 حالة مترددة علي العيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ومتابعة حمل لـ 8462 حالة.

وأضاف الشعينى، كما تم تحصين 6908 حالة بالتطعيمات الطبية اللازمة ضد العديد من الأمراض، فضلاً عن متابعة 6103 حالات أطفال و580 حالة متابعة أخري للأم وجنينها.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن الخدمات شملت أيضاً فحص 2068 حالة ضمن مبادرة سرطان الثدي، وتقديم الخدمة العلاجية لـ 1311 حالة لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، وعمل التحاليل الطبية اللازمة 4794 حالة، فيما وقع قسم الاسنان، الكشف 747 حالة، في حين أن قسم السمعيات قدم الخدمة لـ 368 حالة.