عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محلي قوص: تقديم أكثر من 35500 ألف خدمة طبية «تشخيصية وعلاجية» خلال مايو

د.قدرى الشعينى..
د.قدرى الشعينى.. رئيس مدينة قوص

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، إن الإدارة الصحية قدمت خلال شهر مايو الجارى، حزمة من الخدمات الطبية لأهالي المدينة وأهالي القري التابعة لها تجاوزت 35 ألف و500 خدمة طبية "تشخيصية وعلاجية".
 

جاء ذلك فى بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تضمن عرض إنجازات و أنشطة عدد من الإدارات الحكومية الواقعة بنطاق الوحدة المحلية.

 

 

شيك بـ 50 ألف جنيه لكل منهن.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

وضع حجر أساس مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا

 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن حزمة الخدمات تضمنت توقيع الكشف علي 3349 حالة مترددة علي العيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ومتابعة حمل لـ 8462 حالة.

 

وأضاف الشعينى، كما تم تحصين 6908 حالة بالتطعيمات الطبية اللازمة ضد العديد من الأمراض، فضلاً عن متابعة 6103 حالات أطفال و580 حالة متابعة أخري للأم وجنينها.

 

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن الخدمات شملت أيضاً فحص 2068 حالة ضمن مبادرة سرطان الثدي، وتقديم الخدمة العلاجية لـ 1311 حالة لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، وعمل التحاليل الطبية اللازمة 4794 حالة، فيما وقع قسم الاسنان، الكشف 747 حالة، في حين أن قسم السمعيات قدم الخدمة لـ 368 حالة.

قوص الاداره الصحيه مدينة قوص خدمة طبية الخدمات الطبية العيادات الخارجية قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

موضوعات متعلقة

إزالة 15 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقنا

اجتماع موسع يبحث عن حلول لمشكلة الصرف الصناعي بمصانع السكر في قنا

ترشيحاتنا

روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

روسيا تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ