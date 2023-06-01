مياه قنا تعلن حصول محطة "نقادة المدمجة" على شهادة جودة الإدارة T.S.M

أعلن المهندس رجب عرفة خليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، حصول محطة مياه نقادة المدمجة للمرة الأولى على الشهادة العالمية"الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى.

و أوضح خليل، بأن المنح يشتمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

و أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، إلى أن عدد المحطات الحاصلة على شهادة الجودة حاليًا بلغ ١٩ محطه مياه و٤ محطة صرف صحي، و شبكة مياه.

و أكد خليل، بأنه منذ تولى رئاسة الشركة وهو يولي اهتماما كبيراً لتجهيز وتأهيل جميع محطات الشركة للحصول علي شهادة T.S.M.

وقدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، الشكر للجنة التفتيش، و فريق العمل بالمحطة علي المجهود الجبار المبذول لتأهيل المحطة و حصولها علي شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.