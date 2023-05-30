أهالي محافظة قنا يستغيثون من غلق مستشفى الرمد منذ 2014

سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة قنا بسبب غلق مستشفى الرمد التي كانت تخدم أبناء المحافظة و الأقاليم المجاورة وذلك منذ عام ٢٠١٤.

ويقول المواطن محمد صالح فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : مستشفى الرمد بقنا تأسست عام ١٩٢١ لتقديم الخدمة العلاجية لأبناء محافظة قنا والاقاليم المجاورة فى ذلك الوقت إلا أنها أغلقت أبوابها فى عام ٢٠١٤ بحجة التجديد والتطوير بعد تخصيص ميزانية ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناة المرضى مع العيادات الخاصة والخارجية لافتا إلى أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى بمديرية الصحة ولكن لم تتم الاستجابة حتى الآن. .



لذلك نناشد نحن المواطنين بمحافظة قنا السادة المسئولين التنفيذيين بضرورة التحرك والتدخل لدى الدوائر المعنية بهذا الأمر لتخفيف العبء عن الفقراء ولمكانة محافظة قنا الكبيرة التى بحاجة شديدة وضرورية إلى مستشفى حكومى لامراض العيون توفر الكشف والعلاج لمواطنيها بأسعار رمزية تناسب ظروفهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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