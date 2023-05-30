عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي محافظة قنا يستغيثون من غلق مستشفى الرمد منذ 2014

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة قنا بسبب غلق مستشفى الرمد التي كانت تخدم أبناء المحافظة و الأقاليم المجاورة وذلك منذ عام ٢٠١٤.

ويقول المواطن محمد صالح فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : مستشفى الرمد بقنا تأسست عام ١٩٢١ لتقديم الخدمة العلاجية لأبناء محافظة قنا والاقاليم المجاورة فى ذلك الوقت إلا أنها أغلقت أبوابها فى عام ٢٠١٤ بحجة التجديد والتطوير بعد تخصيص ميزانية ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناة المرضى مع العيادات الخاصة والخارجية لافتا إلى أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى بمديرية الصحة ولكن لم تتم الاستجابة حتى الآن.  .


لذلك نناشد نحن المواطنين بمحافظة قنا السادة المسئولين التنفيذيين  بضرورة التحرك والتدخل لدى الدوائر المعنية بهذا الأمر لتخفيف العبء عن الفقراء ولمكانة محافظة قنا الكبيرة التى بحاجة شديدة وضرورية إلى مستشفى حكومى لامراض العيون توفر الكشف والعلاج لمواطنيها بأسعار رمزية تناسب ظروفهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.

اقراء أيضا

تحويل المستشفى العام لوحدة صحية وعدم توفير طبيب.. شكوى أهالي قرية بردين بالزقازيق

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

FB_IMG_1685370206588
FB_IMG_1685370206588
FB_IMG_1685370209878
FB_IMG_1685370209878
الخدمة العلاجية العيادات الخاصة الكشف والعلاج المستشفى العام امراض العيون مديرية الصحة مستشفي الرمد مستشفي حكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

عاطل يخطف فتاة ويصورها لابتزازها| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة

صحف السعودية| السيسي وأردوغان يقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية.. واتفاق على تمديد هدنة السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ