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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وضع قراءة مريح للعين.. ميزات جديدة مع إصدار "Google Chrome 115"

Chrome
Chrome

يعد متصفح الويب "جوجل كروم" هو الأنجح في العالم والأكثر شهرة واستخداما، يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم يوميا، لذلك تحرص الشركة على تطوير متصفحها وإدخال إضافات جديدة عليه كل فترة حتى لا تعطي مجال للمنافسين أمثال BingAI وفايرفوكس للاستيلاء على عملائها.

جوجل كروم  على وشك الحصول على تحديث جديد مع الإصدار 115 من  Chrome  الذي أصبح متاح حاليا لفئة قليلة من المستخدمين مع النسخة التجريبية، يجلب هذا التحديث العديد من التغييرات المهمة التي ستتوفر قريبًا لجميع مستخدمي المتصفح بمختلف الأنظمة الأساسية المتوافقة.

Chrome 

وفقا لتقرير موقع gizchina أحد أبرز التغييرات في نسخة Chrome 115 هو إدخال نمط القراءة، مع تفعيل هذا النمط يوفر هذا الوضع واجهة مستخدم انسيابية تسهل قراءة المقالات على الويب، وهي خاصية مفيدة جدا للكثيرين، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقرؤون المقالات على أجهزتهم المحمولة، من المؤكد أن هذه الميزة ستحقق نجاحًا. 

بالإضافة إلى وضع القراءة ، يشتمل التحديث أيضًا على مشغل محتوى وسائط متعددة بواجهة مستخدم أكثر سهلة الاستخدام ونظيفة ومرتبة تسهل على المستخدم. 

سبق لجوجل أن طرحت ميزة حفظ الذاكرة وهي الآن تقدم لوحة تعرض مقدار الذاكرة التي تم حفظها باستخدام الأداة، وهي ميزة عملية جدا خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين غالبًا ما يكون لديهم العديد من علامات التبويب المفتوحة في وقت واحد، ويحتاجون إلى الحفاظ على ذاكرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

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يتضمن Chrome 115 أيضًا تحديثًا أمنيًا رئيسيا جدا، لتقديم اتصالات تحمي بيانات المستخدم ولا تعرض معلوماته الخاصة للقرصنة، خاصة وقت نقل الملفات والبيانات عبر الويب.

لتجربة كل هذه المميزات الجديدة، سيحتاج المستخدمون إلى تنزيل الإصدار التجريبي من Google Chrome وهو الإصدار الأكثر حداثة،  ومع ذلك من المتوقع خلال أيام قليلة سيحصل كل المستخدمين على الإصدار الجديد.

تعد جوجل من خلال الإصدار الجديد من Chrome بتعزيز تجربة التصفح عبر الإنترنت للمستخدمين، مع تحسين عوامل الأمان ووضع القراءة مع مشغل محتوى وسائط متعددة أسهل من أي وقت مضى. كما هو الحال دائمًا.

 تواصل الشركة الأمريكية إعطاء الأولوية للتحديثات الأمنية في تحديثاتها لمتصفح Chrome، وهو ما حرصت على تأكيده دائما، وبأنها ملتزمة بتوفير تجربة تصفح آمنة وسريعة وموثوقة لجميع مستخدميها. 

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