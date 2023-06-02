كنت هرمي نفسي في البحر | منير الوسيمي يروي موقفا صادما

قال الموسيقار القدير منير الوسيمي، إنه فكر في قتل نفسه من قبل، أثناء فترة شبابه.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا.

وأوضح الوسيمي: درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.

كنت هرمي نفسي في البحر

وأكمل: يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق.