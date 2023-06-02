عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت هرمي نفسي في البحر | منير الوسيمي يروي موقفا صادما

الموسيقار القدير،
الموسيقار القدير، منير الوسيمي

قال الموسيقار القدير منير الوسيمي، إنه فكر في قتل نفسه من قبل، أثناء فترة شبابه.

موهبة ثقيلة | منير الوسيمي : شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا.

 

وأوضح الوسيمي: درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.

 

كنت هرمي نفسي في البحر

وأكمل: يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق.

منير الوسيمى الإنتحار إيمان أبوطالب كلية الهندسة البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

جولة مفاجئة لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مركز أسئلة امتحانات الثانوية

الأطول في العالم.. الجزائر تعكف على تنصيب تمثال الأمير عبد القادر

مصرع وإصابة 350 شخصا في حادث تصادم قطارين بالهند

نوران جوهر تفوز بـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. صور

تعادل الزمالك ومنتخب اليمن وديًا

الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ