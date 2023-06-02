موهبة ثقيلة | منير الوسيمي : شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

أكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهي تعتمد علي توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف علي موهبتها.

وقال الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة شيرين عبد الوهاب تحتاج أن تسيطر علي تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف علي موهبتها الثقيلة فأنا ألقبها بأم كلثوم صوت الشرق.

صوت مصر



وأجاب الموسيقار القدير عن سؤال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا حول من هو صوت مصر الآن، شيرين عبدالوهاب أم أنغام؟، ليجيب قائلا: "أري من وجهة نظري الشخصية أن شيرين وأنغام هما صوت مصر ".