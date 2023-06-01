فى جو رومانسي..شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب فى جو من الرومانسية فى حفل خاص اقتصر على حضورهما فقط.



وتداول عدد من صفحات التواصل الإجتماعي فيديو وهي تقوم بالاحتفال معه وتقوم بتقبيله احتفالا بعيد ميلاده الـ43 عام.





شيرين عبد الوهاب فى حفل جدة

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل غنائى ضخم بجدة وسط حضور الالاف من جمهورها هناك، وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى بعض أغنيات الزمن الجميل.





حسام حبيب يتحدث عن شيرين

وكشف الفنان حسام حبيب عن حبه الشديد لزوجته شيرين عبد الوهاب مؤكدا أنه يحبها أكثر منها وذلك خلال لقاء له ببرنامج et بالعربى.

وقال حسام حبيب خلال اللقاء : فيه ناس وحشة لما بعدوا عننا الحمد لله الحياة ظبطت، ربنا يبعدهم عننا ويكفينا شرهم، أنا حاسس أني بحب شيرين أكتر ما هي بتحبني، وبعد نجاحها قلتلها أنا عايز أشتغل تاني، وأقدم أغاني جديدة، عملنا أغنية مختلفة خالص، وأغنية فرحانة عشان نقدمها سوا، ومقدرشكشف الفنان حسام حبيب عن تعاونه مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أكثر من أغنية وذلك بعد عودتهما سويا.

وقال حسام حبيب عبر برنامج et بالعربى : اننا نجهز لعدد من الأغانى التى من المقرر أن طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن هناك اغنيتين تم الاستقرار عليهما الأولى رومانسية والثانية أغنية مفرحة.