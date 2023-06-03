كلام نهائي.. بركات يثير الجدل بشأن رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

كشف محمد بركات، حقيقة طلب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الرحيل عن الفريق في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الوكرة القطري.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمدي فتحي لاعب كبير وأعرف عقليته جيدا، حمدي فتحي تركيزه بالكامل على مباراتي الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يتحدث مع أحد في الأهلي بشأن إمكانية رحيله".



وأضاف: "كل شئ في الأهلي له قواعد وأسس، ويتم دراسته، هل سيفيد النادي واللاعب؟ وهل النادي لديه البديل المميز؟ والأهلي ليس لديه مشكلة في احتراف أي لاعب مثل رمضان صبحي الذي تم منحه فرصة الاحتراف وهو في الأهلي ونفس الأمر مع تريزيجيه"



واختتم: "حمدي فتحي لم يتحدث مع أحد في الأهلي بشأن رحيله، وأي شئ مؤجل في نهاية الموسم".