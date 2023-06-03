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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أصفر.. فرح الزاهد تخطف قلوب متابعيها

فرح الزاهد
فرح الزاهد

شاركت الفنانه فرح الزاهد جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".


وتألقت فرح الزاهد، بفستان مكشوف الصدر باللون الاصفر  أبرز عن رشاقتها، وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، ومنالناحيه الجمالية اعتمدت فرح الزاهد في المكياج علي الالوان الترابي ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقاتالجمهور.

بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد، تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد "البطة الصفرا"، ويضم نخبة من أبرزالفنانين، منهم، غادة عادل، فرح زاهد، حسن أبو الروس كما يشارك نخبة من أبرز الفنانين ضيوف شرف، منهم، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومروة عامر.

 

ويذكر أن فرح الزاهد، شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل الطاووس، وحققت من خلاله نجاحاجماهيريا كبيرا في العالم العربي.

 

وتدور أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق فيإحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

 

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم، جمال سليمان، سميحة أيوب سهر الصايغ، فرح الزاهد، أحمد فؤاد سليم، وهومن تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبو الروس الاصفر البطة الصفرا التعويضات الرمضاني الطاووس الفنانة الشابة فرح الزاهد الماراثون الرمضاني رؤوف عبد العزيز سهر الصايغ غادة عادل فيلمها الجديد

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