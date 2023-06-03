زكي القاضي يكشف تفاصيل إطلاق لجنة الشباب بالحوار الوطني

كشف زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، تفاصيل جديدة عن لجنة الشباب بالحوار الوطني، مشيرا أن الحوار الوطني عندما بدأ كان به 17 لجنة، وتم بعد ذلك استحداث لجنة للشباب والسياحة، لاستيعاب كل الأفكار.





وأضاف زكي القاضي، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أن لجنة الشباب بالحوار الوطني سيتم انطلاقها يوم 8 يونيو الجاري، وستحقق الكثير من الأمور في الفترة المقبلة، كونها لجنة مميزة عن اللجان الأخرى.



وأشار زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن لا نصنع شيئا عبر الفوتوشوب، والحوار الوطني يعبر عن صورة مصر الحقيقية، ويجب أن نثق في بعضنا البعض.