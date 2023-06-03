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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

بعد 33 عامًا.. رجل
بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

في حادثة فريدة من نوعها، عاد رجل كان مفقودًا لما يقرب من 33 عامًا إلى منزله في منطقة ألوار في راجاستان بـ الهند، مما ترك عائلته في صدمة بعدما اعتقدوا أنه مات واستخرجوا شهادة وفاته.

 

فكيف اختفى الرجل؟

كان سايني يعمل في منطقة خاري باولي بالعاصمة نيو دلهي في الهند عام 1989 عندما اختفى فجأة.

ووفقًا له، فقد أمضى 33 عامًا في التأمل وعبادة الإلهة في كانجرا ماتا في هيماشال براديش.

يزعم الرجل البالغ من العمر 73 عامًا أنه تلقى هاتف من الإلهة، وبعد تأمل صارم لمدة 33 عامًا، أمرته بالعودة إلى عائلته.

يقول وفقًا لوسائل الإعلام الهندية: "عندما صعدت إلى القطار، طلب جامع التذاكر الحصول على تذكرة، لكن لم يكن معي سوى 20 روبية.. لقد أعطاني تذكرة سفر حتى باثانكوت، حيث وصلت إلى معبد كانجرا ماتا في هيماشال وقضيت 33 عامًا في خدمة وعبادة ماتاجي (آلهته)".

 

توقف الأسرة عن البحث

في العام الماضي، توقفت عائلة سايني عن البحث عنه، معتقدة أنه مات، حتى أنهم أدوا طقوس وفاته الأخيرة وشيعوه، بل وحصلوا على شهادة وفاة باسمه.

الهند الموت راجاستان نيو دلهي شهادة وفاة

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