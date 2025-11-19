رايحين الشغل.. انقلاب أتوبيس وإصابة 15 عاملا على طريق أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب أتوبيس، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح متنوعة تراوحت بين كدمات وسحاجات وكسور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

انقلاب أتوبيس وإصابة 15 عامل على طريق أكتوبر

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الجهات الأمنية مصحوبة بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وأبلغت جهات التحقيق المختصة، التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الأتوبيس يتبع إحدى الشركات ويقوده سائق يبلغ من العمر 60 عامًا، وكان يقل 14 عاملًا في طريقهم إلى مقر عملهم، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابة مستقليها بإصابات مختلفة.