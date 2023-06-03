صحف الإمارات| عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع أصدقاء بريكس.. وصندوق النقد العربي يتوقع استمرار زخم النمو الاقتصادي

الإمارات تستقبل دفعة جديدة من رعايا الدول المختلفة قادمة من السودان

أمريكا تطالب إسرائيل باتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين

تسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات على خط الاستحقاق الرئاسي في لبنان

39 مواطناً ومواطنة إماراتيا يحصلون على ترخيص تشغيل مفاعلات نووية

حادث ضخم في الهند يخلف عشرات القتلي

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الوطن الإماراتية؛ مشاركة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع “أصدقاء بريكس” الذي عقد اليوم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة "بريكس".

كما التقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، ومخرجاتها بعد مرور نحو عام على إطلاقها ، ودورها المهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما أشارت الصحيفة الي استقبال دولة الإمارات من جمهورية السودان طائرة إجلاء جديدة تقلّ 180 شخصاً من رعايا عدد من الدول، ليصل عدد الطائرات القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي إلى 10 طائرات

وتستمر دولة الإمارات في عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.

كما لفتت الصحيفة الي توقعات صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في دولة ‎الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6% للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة في الأعمال.

بينما صحيفة الخليج الإماراتية اهتمت بتمديد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قرار صوّت عليه بالإجماع، ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة ستة أشهر- أي حتى 3 ديسمبر 2023.

وأعاد المجلس في القرار الذي قدمته بريطانيا تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وكذلك التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، مطالباً من الأمين العام أن يواصل موافاة المجلس كل 90 يوماً بتقرير عن تنفيذ ولاية البعثة على أن يقدم التقرير المقبل بحلول 30 أغسطس المقبل.



وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق من استمرار المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودعوا الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.

ودان المجلس بشدة الهجمات على السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك الأعيان المدنية والعاملين الطبيين والمرافق ونهب الإمدادات الإنسانية. ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في أنحاء السودان، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية.

وأكد البيان، الدعم للبعثة الأممية (يونيتامس)، وشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون المستمر، كما جدد أعضاء المجلس دعمهم إلى خريطة طريق الاتحاد الإفريقي لحل الصراع في السودان. ورحب البيان بعمل الاتحاد الإفريقي لإنشاء آلية موسعة وفريق أساسي وبالجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) وجامعة الدول العربية لضمان عملية سلام قابلة للحياة، واستئناف الانتقال إلى الديمقراطية في السودان.

ورحب المجلس بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، المعروف بإعلان جدة، ودعا الطرفين إلى الوفاء بمسؤولياتهما والتزاماتهما، كما رحّب كذلك بالتوقيع على وقف إطلاق النار الأخير وأكد أهمية تنفيذ التزامات «إعلان جدة» بصورة كاملة.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تأثير الصراع في السودان على البلدان المجاورة. وشجع المنظمات الدولية والإقليمية على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية الناشئة في السودان وجيرانه.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن اتفاق «جوبا للسلام» الموقّع في 2020، يظل ملزماً لجميع الموقّعين عليه ويجب تنفيذه بالكامل، ولا سيما أحكامه المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور، مؤكدين في الوقت نفسه التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

كما أشارت الصحيفة الي أداء عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً في نابلس، في وقت أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، جرّاء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان، شمال الضفة الغربية، بينما أمرت محكمة إسرائيلية بطرد الفلسطينيين وإخلاء منازلهم وسمحت بإقامة بؤر استيطانية مكانهم في مسافر يطا جنوبي الخليل، في حين طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل، اتخاذ خطوات إضافية «لتحسين حياة الفلسطينيين».



وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة: إن «مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في البيت الأبيض، أمس الأول الخميس».

وأوضح أن اللقاء كان «لمناقشة مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وشدد سوليفان، خلال الاجتماع، على «ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، لأن ذلك أساسي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتكامل في المنطقة»، وفق التصريح.

كما لفتت الصحيفة الي تسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات على خط الاستحقاق الرئاسي في لبنان، أمس الجمعة، وسط ارتفاع حدة المواجهة بين مؤيدي ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وبين معارضيه الذين يتوجهون للاتفاق النهائي على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور على أن تعلن ترشيحه رسمياً في الساعات المقبلة.

بينما صحيفة الإمارات اليوم سلطت الضوء علي حصول مجموعة جديدة مكونة من 121 مدير تشغيل ومشغل مفاعلات نووية، بينهم 39 من الكفاءات الإماراتية من ضمنهم ست مواطنات، على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة والمسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة، حيث يؤهلهم هذا الترخيص للانضمام إلى فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المجموعة الجديدة حصلت على الترخيص، بعد إتمام برامج تدريبية شاملة ومتطورة في أكثر محطات الطاقة النووية تطوراً حول العالم، إلى جانب مواصلة برامج تعليمية في أرقى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، من أجل إكسابهم المهارات التي تؤهلهم لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، وفي نهاية هذه البرامج اجتازوا امتحانات تقييمية أجراها خبراء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وبذلك وصل العدد الإجمالي لمن حصلوا على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى 193 مدير تشغيل ومشغل مفاعلات، 69 منهم من الكفاءات الإماراتية، بينهم تسع إماراتيات.

ويأتي ذلك نتيجة للنجاح المستمر لبرنامج تنمية القدرات البشرية التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، إلى جانب النهج الذي اتبعته المؤسسة لتطوير الكفاءات الإماراتية المؤهلة والمدربة والتي تقود مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

ومع التشغيل التجاري للمحطات الأولى والثانية والثالثة في براكة وإنتاج 30 تيراواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، ستنضم المجموعة الجديدة من المتخصصين في تشغيل المفاعلات إلى المجموعة الحالية من مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات العاملين في محطات براكة، بينما سيتم تأهيل مجموعات جديدة في المستقبل لضمان استدامة فرق العمل المؤهلة طيلة الفترة التشغيلية لمحطات براكة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً.

يشار إلى أن محطات براكة، تقوم بدور أساسي في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة لدعم تنمية اقتصاد الدولة الخالي من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطوير ثروة علمية وفكرية وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية، إلى جانب تسهيل التوسع في مشروعات قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وتعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير في هذا القطاع.

كما أشارت الصحيفة الي ماذكرته تقارير إعلامية بأن 50 شخصا لقوا حتفهم ونقل 350 إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا اليوم الجمعة.