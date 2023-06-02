الصحف الإماراتية اليوم| الاقتصاد التركي يواجه وضعاً حرجاً.. تحذير أممي من وضع خطير يهدد الغذاء العالمي.. أبوظبي تترأس مجلس الأمن ومنظمة الأرصاد الجوية

الإمارات تفوز برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

الإمارات تباشر رسمياً اليوم رئاستها الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي

تعليق المحادثات السودانية بجدة.. وعقوبات أمريكية تلوح في الأفق

الأردن يزف الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف

قادة عشرات الدول الأوروبية يجتمعون في مولدافيا دعماً لأوكرانيا في مواجهة روسيا

روسيا تصد هجمة أوكرانية بدبابات وجنود



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الخليج ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «اليوم الكل تحت المجهر»، مشدداً سموه على أن «من يتوقف عن السعي للتطور سيتراجع بالتأكيد».

وأوضح في فيديو نشره على حسابه في «تيك توك» ضمن نصائح موجهة من قائد وملهم: «الآن الكل تحت المجهر.. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة من المستوى، واعتبر أنه فعل ما عليه، فهذا يعني أنه بدأ يتراجع».

وأضاف : «إذا كنا قبل 10 سنوات و15 و20 سنة نتحدث عن عالم الفضاء.. فماذا نسمي هذا العالم اليوم؟.. نحن نطمح إلى أن من يجلس على مقعد سيارته أن يكون جالساً على كرسي نفاث.. هذه هي السرعة التي تنهض بها البلاد».



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن وكالة الإمارات للفضاء أعلنت، بالتعاون مع شركة «بيانات»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، في 1 يونيو، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» بمركز أبوظبي للطاقة.

يأتي ذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لدعم مبادرات عام الاستدامة 2023 والاستعدادات لـ«كوب 28». ويهدف الهاكاثون، إلى التحقق من كفاءة المنصة وتعزيز التواصل والتفاعل مع المطورين والشركات الناشئة في دولة الإمارات بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة.



أفادت صحيفة البيان بتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم، وعلى مدار شهر يونيو الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

وتترأس السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، صباح اليوم بتوقيت نيويورك، أولى جلسات المجلس لهذا الشهر، والتي يستعرض خلالها الأعضاء خطة عمل المجلس المقترحة خلال الشهر الجاري، ليتم بعد ذلك اعتمادها بالتوافق.



فيما ذكرت صحيفة الاتحاد ان دولة الإمارات تبادر خلال رئاستها للمجلس لهذا الشهر، بالدعوة لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية في إطار الأمن والسلم الدوليين، وذلك ضمن جلسات مناقشات عامة رسمية مفتوحة، ستعقد أولاها بتاريخ 8 يونيو الجاري.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى إعلان فوز دولة الإمارات برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تمثل الجهة المرجعية الرسمية ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن الطقس والمناخ والماء.

وفاز مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، الدكتور عبدالله المندوس، برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة أربع سنوات (من 2023 حتى 2027).

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الخليج إعلان السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس الخميس، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب «الانتهاكات الجسيمة» المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع، أبديا في البيان المشترك استعدادهما لاستئنافها حال تنفيذ الطرفين «الخطوات اللازمة لبناء الثقة» واعتبر البيان المشترك أن طرفي الصراع «يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر».



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم إن الولايات المتحدة الأميركية حثت، أمس، طرفي الصراع في السودان على العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة، قائلة إنها تفكر بإجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار الهدنة. يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع النزاع قبل ستة أسابيع، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من نصف مليون.

وتفصيلاً، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، إن طرفي الصراع في السودان انتهكا التزامات وقف إطلاق النار، وحذر من أن واشنطن تبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح وجهات نظرها في الأمر.



قالت صحيفة الخليج إن المملكة الأردنية شهدت، الخميس، الاحتفالات بزفاف ولي العهد ورجوة آل سيف، بحضور ضيوف بارزين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي، واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.



وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن الاقتصاد التركي يواجه وضعاً حرجاً، برأي محللين، فالسياسة الحالية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان، تنطوي على خطر وشيك، في حين أن أي حلّ سيتطلب إجراءات أليمة.

قطع أردوغان الذي أعيد انتخابه (الأحد) لولاية من خمس سنوات، وعوداً بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.

وقالت شركة «كابيتال إيكونوميكس» إن «ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي».

دوليا، ذكرت صحيفة الخليج أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر، الخميس، تشريعاً من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.



فيما أوضحت صحيفة الاتحاد ترحيب الرئيس الأميركي جو بايدن بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون سقف الدين، قائلاً إنه يتطلع لتوقيعه، وذلك بعد لحظات من تمريره في مجلس الشيوخ. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من يوم الخميس على تعليق سقف الدين في البلاد حتى أول يناير 2025، في خطوة تهدف لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة.



لفتت صحيفة البيان إلى تحذير الأمم المتحدة، من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي، إذ قالت إن روسيا تحد من عدد السفن المسموح بها لنقل الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود. يأتي ذلك في إطار مسعى موسكو لحمل كييف على فتح خط أنابيب لأحد المكونات الرئيسية للأسمدة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأعرب الناطق المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن بالغ قلقه من أن 33 سفينة فقط غادرت من الموانئ الأوكرانية في مايو الماضي، أي نصف العدد مقارنة بشهر أبريل،

كما أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى "شبح تضخّم أسعار الأغذية" في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

في مايو مدّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والتي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو.



أوضحت صحيفة الخليج أن روسيا أعلنت، أمس الخميس، أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بدبابات وجنود عند الحدود، فيما تتعرض مناطق حدودية لقصف أوكراني متواصل أسفر عن 8 جرحى، وتحدثت كييف عن ثلاثة قتلى في قصف روسي على العاصمة الأوكرانية، فيما قتل 600 جندي أوكراني وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز «سو 25» ودمرت عشرات المسيرات والمدافع والآليات والمركبات العسكرية في محاور القتال الرئيسية في شرق وجنوب أوكرانيا.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن نحو 50 قائداً أوروبياً عقدوا قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، في مولدافيا، متحدّين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الدولة الصغيرة التي تشهد على حرب أوكرانيا المجاورة من قرب، وتعيش في خوف من احتمال زعزعة روسيا استقرارها. ويأتي ذلك فيما أعلنت موسكو إحباط محاولة أوكرانية لـ«غزو» حدودها الجنوبية الغربية، فيما قصفت روسيا كييف بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.



وقالت صحيفة البيان إن زعيما كوسوفو وصربيا أجرا يوم أمس الخميس محادثات بشأن ترتيبات لخفض التوترات بين الجارتين في البلقان.

والتقى الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش قمة القادة الأوروبيين في مولدوفا.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد 15 عاما من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا. واندلعت أعمال عنف في شمالي كوسوفو الذي يقطنه الصرب في الأشهر الأخيرة.



وأشارت صحيفة الاتحاد إلى تحطم طائرة تدريب من طراز كيران تابعة لسلاح الجو الهندي، الخميس، قرب شامراجناجار بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد. وقال سلاح الجو الهندي في بيان على تويتر، إن الطائرة تحطمت بينما كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية. وأضاف أن طاقم الطائرة المكون من شخصين نجيا حيث استخدما المقاعد القاذفة. وتابع البيان أنه صدرت أوامر باجراء تحقيق للوقوف على أسباب تحطم الطائرة.