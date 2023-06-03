السيسي وأمير قطر يطلقان مبادرة عاجلة بشأن السودان.. وبايدن يعلن توقيع مشروع قانون سقف الدين اليوم .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

207 قتلى جراء اصطدام قطارات في الهند

مجلس الأمن الدولي يمدد لـ6 أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان

زيلينسكي يعترف باستحالة انضمام أوكرانيا للناتو قبل نهاية الحرب

بلينكن يزور السعودية الأسبوع المقبل

إصابات واعتقالات خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية‎‎

الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة تستهدف رقابة إيران على الإنترنت

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن"، إن الرئاسة المصرية أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، بادرة مشتركة لدعم وإغاثة السودانيين وللتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة عليهم، وخاصة اللاجئين منهم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأنّ السيسي وأمير قطر شددّا خلال اتصال هاتفي على أهمية العمل المكثّف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار "تم الاتفاق على إطلاق هذه المبادرة المشتركة من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم (للسودانيين)، على أن تتولّى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن مجلس الأمن الدولي مدد لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس "بالإسهام في تأجيج النزاع". وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من ديسمبر 2023.

وأفادت "الراي" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتوجه الأسبوع المقبل، إلى السعودية الأسبوع المقبل، حيث سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية، إضافة إلى الوضع في السودان واليمن.

وقالت "الجريدة" إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية، عند مدخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أُصيب طفل بقنبلة غاز وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع القوات الإسرائيلية المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيوقع السبت على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وأفادت "الراي" بأن السلطات الهندية أعلنت مصرع 207 أشخاص وإصابة أكثر من 900 آخرين، في حادث اصطدام عدد من القطارات شرقي الهند، وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي في تصريح "لدينا أكثر من 200 قتيلا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقر بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار، "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني الار كاريس: "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، لكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الحلف إلى الحرب.. لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

وقالت "الراي" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين وشركة تابعة، على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

