وكيل صحة الشرقية يشهد المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة بالمحافظة

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والرئيس الفخري للمؤتمر، فعاليات المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة جراند هول للإحتفالات بالزقازيق.

وحضر المؤتمر الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور مجدي الحصري رئيس فرعي جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الشئون الوقائية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة غادة شويخ رئيس المؤتمر ومديرة إدارة المعامل، والدكتور جمال الحفناوي مدير إدارة الزمالة المصرية، ومحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ولفيف من أساتذة التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الزقازيق ومختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، والقيادات الحالية والسابقة بالمديرية، وأعضاء اللجنة العلمية، وعدد من مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، وأطباء الزمالة المصرية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة بالشرقية جرى بتنظيم من إدارة المعامل، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالمديرية، وعدد من الشركات الراعية.

و بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تم الترحيب بجميع الحضور، وتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الصحة، ومحافظ الشرقية، علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، والدعم المتواصل للأطباء

كما قدم الشكر لقيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة إدارة المعامل، على اهتمامهم بالخدمات المقدمة وتطويرها، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات، والتدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر العاملة، معقبا على الدور الوثيق لنقابة الأطباء ومشاركتها في تطوير المنظومة الصحية ودعمها، وأيضاً التعاون المشترك بين قيادات وأساتذة جامعة الزقازيق، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد علي أهمية هذه المؤتمرات العلمية، في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، مؤكداً أن تقدم جميع الدول يأتي علي قدر العلم والمعرفة والثقافة التي تتمتع بها هذه الشعوب.

من جانبها قدمت رئيس المؤتمر في كلمتها تعريف بالمؤتمر، وما تم إنجازه بالمحافظة من تدريب للأطباء وتطوير المعامل بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية.

كما تناول المؤتمر محاضرات علمية غنية وورش عمل عن فنون الإدارة الصحية، وفن إدارة المخاطر الحيوية، تأثير جائحة كوفيد ١٩ من منظور معملي، تحدي خريطة المضادات الحيوية، توقع تشخيص مرض بيتا ثلاسيميا في حاملي المرض باستخدام ملامح صورة الدم الكاملة، وغيرها من المحاضرات، بمشاركة الدكتور بهجت إدريس استشاري التقنية والعمليات بالرعاية الصحية، والدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجي بجامعة الزقازيق، والدكتور عاطف جودة استاذ الكيمياء الحيوية بجامعة الزقازيق، ونخبة من اساتذة الباثولوجي والتحاليل وأمراض الحساسية والمناعة.

وبنهاية المؤتمر قدمت إدارة المعامل درعا تذكاريا لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكريما لجهوده ودعمه لخدمات المعامل والفريق الطبي بالمحافظة، ودروع أخرى تذكارية للقيادات المشاركة في المؤتمر.