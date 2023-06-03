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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن وإصابة ابنه فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة بالوادى الجديد

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقى مسن مصرعه، وأصيب ابنه، في حادث انقلاب سيارة، اليوم السبت، على طريق الخارجة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفي.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة المرور، يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين انقلاب سيارة بطريق الخارجة – بلاط بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، أسفر عن مصرع عبد المنعم محمد كيلاني، 74 سنة، و أصيب نجله أحمد، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، فيما وتم إيداع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث.

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