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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وزع ضحاياه على 45 كيسًا.. صدفة تكشف سلسلة جرائم سفاح المكسيك

اكتشاف 45 كيسًا
اكتشاف 45 كيسًا من الجثث بالمكسيك

في واقعة هزت المكسيك، اكتشف المحققون 45 كيسًا مليئًا بالجثث المقطعة إلى أجزاء أثناء بحثهم عن 7 موظفين مفقودين في مركز الاتصالات بمدينة زابوبان، حيث يبدو أن هناك سفاح طليق في المنطقة.

وعثرت الشرطة على هذا الاكتشاف المروع بعد الإبلاغ عن فقدان 7 موظفين في مركزي اتصالات بالمكسيك على مدار يومين في الأسبوع الماضي.

أثناء البحث عن العمال المفقودين، تلقت الشرطة معلومات تفيد بأنها قد تجد أدلة في منطقة يصعب الوصول إليها داخل مدينة زابوبان.

وكانت المنطقة المعنية عبارة عن واد بعمق حوالي 40 مترًا، تم الوصول إليه بمساعدة فرق البحث والإنقاذ وطائرة هليكوبتر من إدارة الحماية المدنية والإطفاء في زابوبان.

وعلى طريقة المسلسل الأمريكي الشهير «ديكستر»، عثرت الشرطة اليوم على حوالي 45 كيسًا بلاستيكيًا في الوادي الضيق تحتوي على أجزاء من جث.ث بشرية.

ويعمل خبراء الطب الشرعي حاليًا على تحديد عدد الأفراد الذين تم التخلص منهم في الأكياس بالضبط.

وقال مكتب المدعي العام لولاية خاليسكو: "في الوقت الحالي لا يمكن تحديد أن البقايا الموجودة في هذه المنطقة تخص 7 عمال تابعين لمركز اتصال اختفوا الأسبوع الماضي في زابوبان".

البقايا تتشابه مع أجساد عمال الاتصالات 

في اليوم التالي، لاحظ المحققون أن الجثث تزامنت مع الخصائص الجسدية لبعض الشباب المفقودين من مركز الاتصال، وربما تكون بالفعل بقاياهم.

اختفى موظفو مركز الاتصال السبعة بين 20 مايو و 22 مايو من أحياء جاردينز فالارتا ولا إستانسيا في جوادالاخارا بـ المكسيك.

وقالت السلطات إن جميع العمال المفقودين في العشرينات والثلاثينيات من العمر.

كما تم الإبلاغ عن فقدان شخص ثامن بعد أيام، تعتقد الشرطة في خاليسكو أنه مرتبط بالمجموعة.

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