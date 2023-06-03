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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقطت المروحة ..مصرع طفلة وإصابة والدتها بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها عقب سقوط مروحة سقف عليهما داخل شقتهما بقرية العمارنة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية وجرى ايداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرط المنزلة بوصول طفلة جثة هامدة ووالدتها مصابة"ادعاء حادث عارض".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفي وبالفحص تبين وفاة طفلة 6 أعوام بعد اصابتها بكسر في الضلوع وقصور في التنفس، وإصابة والدتها  42 عامًا، ربة منزل مصابة بجروح سطحية متفرقة بالرأس .

 

وأقرت  الأم المصابة عقب سؤالها انه اثناء تواجدها بصحبة نجلتها داخل احدى غرف شقتهما سقطت عليهم مروحة السقف مما أدى الى حدوث اصابتها ووفاة نجلتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وحرر محضر اللازم .

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