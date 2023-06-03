هل ارتداء البناطيل والكعب العالي ووضع الماكياج حرام ؟ دار الإفتاء ترد

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول: ما حكم لبس البناطيل والكعب العالي ووضع الماكياج الخفيف؟

وقال عمرو الورداني، في لقائه على الفضائية المصرية، إن مفهوم ستر العورة، هو ألا يصف وألا يشف، وهذا لكل الجسد ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للمرأة.



وأضاف، أن ستر العورة بارتداء الملابس التي لا تصف مفاتن الجسد ولا يبين لون الجسد.

وأشار إلى أنه طالما انتفت هذه الضوابط، فلا حرج في ارتداء أي نوع من الملابس طالما لم تصف الجسد ولا تبين لونه، سواء كانت بناطيل أو جيبة أو إسدال أو أي نوع أخر من الأزياء، فلا يوجد نوع معين في الثياب صحيحة وآخرى خاطئة، فالإسلام به أوصاف وليس أنواع من الثياب.

وأوضح، أنه يجوز للمرأة عمل الزينة الظاهرة، وضرب لها مثال سيدنا عبدالله ابن عباس، بالكحل، واستقرت الفتوى على أن أي نوع من أنواع الزينة يشبه شكل الإنسان في حال الصحة والعافية فلا حرج في هذه الزينة.

وذكر أن هناك كثير من النساء تضع مساحيق الزينة حتى لا يظهر عليها التعب أو الإرهاق، فهذا جائز طالما لم يكن فيه إثارة.

وأضاف، أن مشاهدة المسلسلات والأعمال الفنية التي لا تشتمل على مشاهد عارية، فلا حرج فيها، فهذه الأعمال تعبر عن حكايات وقصص.