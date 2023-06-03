عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ارتداء البناطيل والكعب العالي ووضع الماكياج حرام ؟ دار الإفتاء ترد

ملابس المرأة
ملابس المرأة

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول: ما حكم لبس البناطيل والكعب العالي ووضع الماكياج الخفيف؟

وقال عمرو الورداني، في لقائه على الفضائية المصرية، إن مفهوم ستر العورة، هو ألا يصف وألا يشف، وهذا لكل الجسد ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للمرأة.


وأضاف، أن ستر العورة بارتداء الملابس التي لا تصف مفاتن الجسد ولا يبين لون الجسد.

وأشار إلى أنه طالما انتفت هذه الضوابط، فلا حرج في ارتداء أي نوع من الملابس طالما لم تصف الجسد ولا تبين لونه، سواء كانت بناطيل أو جيبة أو إسدال أو أي نوع أخر من الأزياء، فلا يوجد نوع معين في الثياب صحيحة وآخرى خاطئة، فالإسلام به أوصاف وليس أنواع من الثياب.

وأوضح، أنه يجوز للمرأة عمل الزينة الظاهرة، وضرب لها مثال سيدنا عبدالله ابن عباس، بالكحل، واستقرت الفتوى على أن أي نوع من أنواع الزينة يشبه شكل الإنسان في حال الصحة والعافية فلا حرج في هذه الزينة.

وذكر أن هناك كثير من النساء تضع مساحيق الزينة حتى لا يظهر عليها التعب أو الإرهاق، فهذا جائز طالما لم يكن فيه إثارة.

وأضاف، أن مشاهدة المسلسلات والأعمال الفنية التي لا تشتمل على مشاهد عارية، فلا حرج فيها، فهذه الأعمال تعبر عن حكايات وقصص.

 

دار الإفتاء البناطيل الكعب العالي المكياج ستر العورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

ترشيحاتنا

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

يهتف من المكتب البيضاوي .. بايدن: أزمة سقف الديون "تم تفاديها'

سهلة ورخيصة.. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

ليلة وداع ميسي وراموس.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه في ختام الدوري الفرنسي

بـ مقطع فيديو | نزار الفارس يثبت خطوبته لـ حورية فرغلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ