عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم التمتع لمن اعتمر في شوال؟ .. الإفتاء تجيب

العمرة
العمرة

اعتمرتُ في شهر شوال، ثم تحللتُ وعُدتُ إلى مصر، ثم سافرتُ بعد ذلك وأدَّيتُ فريضة الحج؛ فهل يعد ذلك تمتعًا بالعمرة إلى الحج، ويكون عليَّ هدي التمتع؟


قالت دار الإفتاء إن التَّمَتُّعُ: هو أنْ يُحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو من غيره من المواقيت التي يمر بها أو مما يحاذيها، وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج. وسمي بالتمتع؛ لتمتع صاحبه بإحلالِ محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ من العمرة وإحرامه بالحج. وقيل: لتمتعه بسقوط العَوْدِ إلى الميقات ليُحرِمَ بالحج، وقيل: لهذين
السببين معًا.

وبداية أشهر الحج: غرة شهر شوال المبارك بلا خلاف بين الفقهاء؛ قال الإمام الحطاب في «مواهب الجليل» (3/ 16، ط. دار الفكر): «ولا خلاف أنَّ أوَّل أشهر الحج شوال» اهـ.


وأضافت: فإذا وُفِّقَ القادمُ مِن الآفاق -وهي: الأماكن الخارجة عن حدود المواقيت المكانية- وأتى بأعمال العمرة في أشهر الحج، ثم مكث في مكة حتى أدَّى مناسك الحج في نفس العام على النحو المذكور سابقًا: فإنه يصير بذلك متمتعًا بإجماع الفقهاء؛ قال الإمام ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 70، ط. دار الآثار): «وأجمعوا على أنَّ مَن أَهَلَّ بعمرةٍ في أشهر الحج مِن أهل الآفاق، وقدِم مكة ففَرَغَ منها، فأقام بِها، فَحَجَّ مِن عامِهِ: أنه متمتِّعٌ، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام» اهـ.

أما إذا قام مريد العمرة والحج من أهل الآفاق بأعمال العمرة، ثم تحلل منها وغادر مكة وعاد إلى أهله ووطنه بعد تحلله من عمرته تلك، ثم عاد في نفس العام للحج مرة أخرى؛ فإنه لا يُعد في هذه الحالة متمتعًا، ولا يُلزم حينئذ بهدي التمتع؛ لأنَّ هدي التمتع إنما هو لأجل القربة التي حصلت بالجمع بين الحج والعمرة في رحلة واحدة، وقد انقطعَت بسفره وعودته إلى بلده، ولأنَّ الدم إنما يجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات، والمعتمر في مسألتنا هذه لم يترك الإحرام بالحج من الميقات؛ بل إنه قد أحرم بالحج مِن الميقات المخصص له عند سفره مِن بلده إلى مكة مرة أخرى ولو كان ذلك في نفس العام الذي اعتمر فيه؛ فخلاصة ذلك: أنَّ الآفاقي إذا أقام بمكة بعد التحلل مِن العمرة في أشهر الحج: صارت مكة ميقاته للحج ولزمه هدي التمتع، أما إذا رجع إلى بلده بعد التحلل مِن تلك العمرة؛ فإنَّ عليه أنْ يحرم بالحج مِن ميقات بلده أو الميقات الذي يمر عليه قبل أنْ يصل إلى مكة، ولا هدي عليه في هذه الحالة؛ وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء؛ حتى حكى بعضهم فيه الإجماع، غير أنَّ الحسن البصري يرى وجوب الهدي عليه بأداء العمرة في أشهر الحج؛ سواء حج في عامه أو لم يحج.

فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ  قَالَ: «إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ: فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ رَجَعَ: فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في «التمهيد»: «فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَمَنْزِلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ: فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ هَدْيٌ؛ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ، قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: عُمْرَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ» اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» في بيان شروط وجوب الهدي على المتمتع: «(والثاني): أن يحج من سنته، فأما إذا حج في سنة أخرى: لم يلزمه دم؛ لما روى سعيد بن المسيب قال: «كان أصحاب رسول الله  يعتمرون في أشهُر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يُهدوا»، ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات، وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات؛ فإنه إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته، وإن رجع إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات (والثالث): أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، فأما إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم؛ لأن الدم وجب بترك الميقات، وهذا لم يترك الميقات» اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنك ما دمتَ قد أديت مناسك العمرة في شهرِ شوال، وتحللت منها، ثم عدت إلى مصر؛ فقد انقطع نُسُكُ التمتع في حقك، وبسفرك بعد ذلك إلى مكة المكرمة وأدائك فريضةَ الحج في نفس العام لا تكون متمتعًا، ولا هدي عليك في هذه الحالة.

العمرة في شوال 10 أحكام للمرأة في الحج شهر الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

منخفض خماسيني | الأرصاد : متوقع تعرّض المحافظات لأتربة شديدة نهاية الأسبوع

جيل بايدن تعرب عن سعادتها بزيارة الأهرامات ضمن تواجدها بالقاهرة

للمصريين بالخارج .. طريقة استخراج تصريح عمل من الإنترنت

10 وصايا من ياسمين لزوجات المشجعين الأهلاوية قبل مواجهة الوداد

الآثار عن زيارة جيل بايدن لـ الأهرامات : عملت دعاية بملايين الدولارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

وزع ضحاياه على 45 كيسًا.. صدفة تكشف سلسلة جرائم سفاح المكسيك

غير آدمية.. طريقة صادمة لتصنيع وتحضير الأرز الهندي |شاهد

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ