بعد الاتفاق التاريخي.. بايدن يوقع أخيرًا قانون رفع سقف الدين الأمريكي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، على مشروع قانون رفع سقف الدين العام للبلاد حتى 1 يناير 2025، لتجنب حدوث أول تخلف للولايات المتحدة على الإطلاق.

وحسب قناة “الحرة”، وبتوقيع بايدن على الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ، الجمعة، والنواب، الخميس، أصبح بالتالي قانونًا نافذًا، وذلك بعد مفاوضات طويلة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويؤدي تعليق سقف الدين حتى أوائل عام 2025 إلى إزالة خطر التخلف عن السداد من على الطاولة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، بالإضافة إلى معالجة حد الدين، والذي يضع القانون سقوفًا للإنفاق غير الدفاعي، ويوسع متطلبات العمل لبعض متلقي قسائم الطعام ويعيد بعض صناديق الإغاثة من كورونا.

وتم إبرام الصفقة بين الحزبين لمعالجة حد الديون بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب - ما يعد تتويجًا لأيام طويلة وليالي متأخرة من المفاوضات المثيرة للجدل التي بدت في بعض الأحيان وكأنها قد تنهار وتنهار تمامًا.

وأشاد بايدن، الجمعة، بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد "انهيارا اقتصاديا" بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال "ما من شيء لكان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء لكان أكثر كارثية" من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارا من الخامس من يونيو الجاري.