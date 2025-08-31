قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثفت مؤخرا اتصالاتها مع كل من تل أبيب ودمشق، في إطار جهود تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني محدود بين الجانبين، من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية تصعيداً ميدانياً، إذ أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، السبت، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت ليل الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل، قبل أن تنسحب لاحقاً إلى داخل الجولان المحتل. 

وأضافت الوكالة أن القوة، المؤلفة من 30 آلية، نفذت عمليات تفتيش دقيقة وسرقت مبالغ مالية من بعض المنازل، بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق، اتهمت الحكومة السورية، إسرائيل بخرق اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن، من خلال إنشاء مراكز استخباراتية ونقاط عسكرية داخل مناطق محظورة.

وفي تصعيد جديد، أدانت وزارة الخارجية السورية، سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق، ووصفتها بأنها الأعنف منذ بداية العام. 

ووفق مصادر ميدانية، استهدفت إسرائيل 15 موقعاً، منها مقرات الفرقة المدرعة الأولى في الكسوة، وجبل المانع الذي كان مقراً للواء 44، إلى جانب مواقع عسكرية في قطنا عند سفوح جبل الشيخ، والتي كانت تابعة للفرقة 14 للقوات الخاصة.

كما شن الجيش الإسرائيلي، هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الكسوة، أسفرت عن مقتل ستة جنود سوريين.

في السياق السياسي، كشفت مصادر سورية رفيعة لصحيفة "إندبندنت عربية" أن اتفاقا أمنياً بين سوريا وإسرائيل، برعاية أميركية، سيتم توقيعه في 25 سبتمبر المقبل.

 وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيلقي خطابا في نيويورك في 24 سبتمبر، ضمن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبيل الإعلان عن الاتفاق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاتفاق لن يشمل تطبيعاً شاملاً أو اتفاق سلام نهائي، بل سيقتصر على ترتيبات أمنية تهدف إلى تهدئة الأوضاع على الحدود ووقف التوترات المتصاعدة.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدران سوريان مطلعان بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لبحث ترتيبات أمنية تخص جنوب سوريا.

ويجري الجانبان محادثات بوساطة أمريكية، كان آخرها في باريس أواخر يوليو الماضي، إلا أنها لم تُسفر عن اتفاق نهائي حتى الآن.

إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تل أبيب ودمشق اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا سوريا وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الصحة تعقد اجتماعا عاجلا لتطوير خدمات المستشفيات النفسية

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تسير القطار العاشر للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

وزير الري

وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد