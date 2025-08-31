إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل

كشف مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثفت مؤخرا اتصالاتها مع كل من تل أبيب ودمشق، في إطار جهود تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني محدود بين الجانبين، من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية تصعيداً ميدانياً، إذ أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، السبت، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت ليل الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل، قبل أن تنسحب لاحقاً إلى داخل الجولان المحتل.

وأضافت الوكالة أن القوة، المؤلفة من 30 آلية، نفذت عمليات تفتيش دقيقة وسرقت مبالغ مالية من بعض المنازل، بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق، اتهمت الحكومة السورية، إسرائيل بخرق اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن، من خلال إنشاء مراكز استخباراتية ونقاط عسكرية داخل مناطق محظورة.

وفي تصعيد جديد، أدانت وزارة الخارجية السورية، سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق، ووصفتها بأنها الأعنف منذ بداية العام.

ووفق مصادر ميدانية، استهدفت إسرائيل 15 موقعاً، منها مقرات الفرقة المدرعة الأولى في الكسوة، وجبل المانع الذي كان مقراً للواء 44، إلى جانب مواقع عسكرية في قطنا عند سفوح جبل الشيخ، والتي كانت تابعة للفرقة 14 للقوات الخاصة.

كما شن الجيش الإسرائيلي، هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الكسوة، أسفرت عن مقتل ستة جنود سوريين.

في السياق السياسي، كشفت مصادر سورية رفيعة لصحيفة "إندبندنت عربية" أن اتفاقا أمنياً بين سوريا وإسرائيل، برعاية أميركية، سيتم توقيعه في 25 سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيلقي خطابا في نيويورك في 24 سبتمبر، ضمن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبيل الإعلان عن الاتفاق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاتفاق لن يشمل تطبيعاً شاملاً أو اتفاق سلام نهائي، بل سيقتصر على ترتيبات أمنية تهدف إلى تهدئة الأوضاع على الحدود ووقف التوترات المتصاعدة.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدران سوريان مطلعان بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لبحث ترتيبات أمنية تخص جنوب سوريا.

ويجري الجانبان محادثات بوساطة أمريكية، كان آخرها في باريس أواخر يوليو الماضي، إلا أنها لم تُسفر عن اتفاق نهائي حتى الآن.